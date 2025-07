Braglia avverte: «All’Inter rimangono problemi di spogliatoio»

L’Inter ha risolto i suoi problemi di spogliatoio: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu hanno chiarito le questioni più importanti. Braglia avverte comunque su TMW Radio.

SPOGLIATOIO – Ai nastri di partenza in Serie A Braglia si aspetta gerarchie non chiare: «Questo mercato fatto finora non basta. A me la Juve non piace nella costruzione dell’organigramma societario. Vedo dei vuoti. Vedo la difficoltà delle squadre italiane nella scelta dei dirigenti. Vedo più intraprendenza e realismo piuttosto nel Milan. Nella Juve vedo idee molto confuse. Vediamo il mercato come si chiuderà, ma vedo il Milan tra le prime quattro, con la Roma seria candidata per il titolo insieme al Napoli. Sarà difficile rivedere un’Inter schiacciasassi. L’aspetto mentale inciderà sulla forza dell’Inter. Io che ho vissuto tanti spogliatoi, il problema dell’Inter è lì. E’ vero che con leoni e Lookman può diventare un’altra Inter, ma non bastano ad ammorbidire certe problematiche di spogliatoio viste fino a qualche settimana fa. Quando un capitano se ne esce con certe affermazioni forti, chi le subisce mai riuscirà ad ammorbidirsi, rimarrà sempre l’acredine»