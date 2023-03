Braghin: «Juventus Women, tante occasioni ma non concretizzate!»

Stefano Braghin, Women’s Team Director della Juventus, attraverso i canali ufficiali del club bianconero ha parlato dopo la vittoria contro l’Inter.

DOPO I SUPPLEMENTARI – Stefano Braghin ha parlato così dopo Juventus-Inter Women ha commentato così la partita: «Anche oggi abbiamo avuto molte chance che non abbiamo concretizzato, però con i ‘quasi gol’ o con il bel gioco senza segnare non si vincono le partite e il campionato dei complimenti è un campionato che a me non interessa. In questo momento è evidente che abbiamo difficoltà a capitalizzare il gioco che produciamo e nel finale spesso veniamo rimontati perché non riusciamo a tenere il risultato: è un segnale di mancanza di equilibrio e questo ci limita. La qualità del gioco è buona, la proposta divertente, ma ora non riusciamo a renderla anche efficace e questo penso sia il nostro limite più grande in questo momento. Ci complica le cose anche il fatto di perdere delle ragazze per infortunio ogni partita, ma questo fa parte delle stagioni».

Fonte: juventus.com