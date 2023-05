Brachino: «Senza le finali Inzaghi sarebbe stato cacciato dall’Inter»

Claudio Brachino ha promosso su Sportitalia il lavoro di Simone Inzaghi, rimasto in bilico per molto tempo agli occhi della società.

IN BILICO – Inzaghi non è stato sempre sicuro del suo posto all’Inter, Brachino così: «C’è stato un mese in cui la società stava già facendo il casting per il sostituto. Che poi i media abbiano amplificato questo è vero, non è simpatico Inzaghi tra i tanti ed è stato linciato severamente. La società non lo ha difeso in quei momenti, poi è tutto giusto ora e va bene così. A me piacciono degli equilibri maggiori, la capacità di sostenere e supportare in ogni occasione. Fare due finali ora ti cambia il giudizio, se non ci fossero state Inzaghi sarebbe stato cacciato».