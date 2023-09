Brachino: «Inter-Milan, 5-1 offensivo. Pioli non capisce Inzaghi!»

Brachino tifa Milan e, inevitabilmente, a seguito del derby perso 5-1 contro l’Inter è molto scontento. Il giornalista se la prende con Pioli, mettendolo a confronto con Inzaghi.

TECNICO COLPEVOLE – A Sportitalia Mercato, Claudio Brachino contesta l’allenatore che ha perso 5-1 il derby: «A me la cosa che non piace di Stefano Pioli, al di là dei suoi meriti, è che l’Inter di Simone Inzaghi non la capisce. Perdere cinque volte nello stesso modo… Il Milan nel derby ha smesso di giocare al 70′ e poi ha preso altri due gol, non può prendere due gol in quel modo. Secondo me il risultato è la cosa meno preoccupante, 5-1 è offensivo ma non preoccupante. La differenza non è quella, ma il Milan mi è parso spaventosamente fragile dietro».