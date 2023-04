Brachino: «Favorita tra Inter e Juventus? Maggiore motivazione»

Claudio Brachino vede una squadra favorita tra Inter e Juventus, su Sportitalia spiega il motivo e parla dell’anno di campionato di entrambe.

FAVORITI – Claudio Brachino ha parlato così di Inter-Juventus: «Penso che la partita sarà apertissima, un po’ più importante per Inzaghi che si gioca molto rispetto ad Allegri alla fine di un anno complicato per la Juventus per tantissimi motivi. Ci sono questioni e pressioni esterne, l’Inter secondo me è leggermente più motivata e favorita. Queste due squadre in Serie A continuano a deludermi, sì ritrovato Lukaku ma i nerazzurri hanno perso troppi punti prima. I bianconeri giocano solo di rimessa come accaduto col Napoli. Brozovic è un giocatore forte, motore del successo degli ultimi anni. A centrocampo Inzaghi deve ruotare molto in tutte queste partite essenziali, non possono giocare sempre gli stessi».