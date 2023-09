Brachino: «Derby arriva troppo presto, ma non decisivo! In Serie A…»

Brachino dagli studi di Sportitalia commenta la sosta per le nazionali, soprattutto in vista del derby, dopo lo straordinario avvio di Inter e Milan in Serie A.

ORA LA SOSTA – Claudio Brachino ha parlato così della sosta per le nazionali dopo l’ottimo avvio di Inter e Milan: «Il derby è arrivato troppo presto. Tutti i punti contano alla fine dell’anno, non credo che sia decisivo mentalmente o strategicamente. La classifica è in embrione, fino ai 20 punti l’anno scorso si parlava dei fenomeni Udinese e Atalanta, poi però certe squadre si sono perse. Il derby subito dopo la pausa sarà incerto, però sarà bellissimo vederlo».