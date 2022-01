Bozzo: «Inter, acquisto di Gosens mostra lungimiranza. La Juventus…»

Beppe Bozzo, noto agente ed intermediario, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter e del mercato del club nerazzurro

IDEE – Queste le parole di Beppe Bozzo: «L’Inter ha un vantaggio considerevole: una rosa profonda. L’acquisto di Gosens, che non è per l’immediato, significa essere lungimiranti ed avere le idee chiare. Quest’anno ha già un vantaggio notevole e sta costruendo per il prossimo. Juventus? Sta pagando il disagio per il distacco all’ultimo di Ronaldo. Tardivo non per volontà della Juve ma per l’assenza di club che fossero interessati a lui. Questo aspetto è stato pagato: s’è creato un distacco anche per questo motivo».

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva