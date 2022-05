Bozzo: «Dybala? Se Marotta lo vuole lo prende! Coppa Italia? Dico Inter»

Giuseppe Bozzo, noto procuratore, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.

FUTURO – Bozzo parla a proposito di Juventus-Inter e del possibile futuro di Dybala: «Finale di Coppa Italia? Non sarei stupito se si arrivasse ai rigori. A bruciapelo dico Inter. Dybala? Se Marotta lo vuole vedrete che lo prende. Ma penso che, ora come ora, il problema sia più tecnico che economico. La “Joya” nel 3-5-2 di Inzaghi può giocare soltanto al posto di Lautaro. Ecco perché Dybala ai nerazzurri mi sembra un ipotesi percorribile ma non in tempi rapidi»

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia