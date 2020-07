Bozzo (Ag. Tonali): “DiventerÃ  un campione. Inter? ColmerÃ  il gap”

Bozzo (Ag. Tonali): “Diventerà un campione. Inter? Colmerà il gap”

Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, ha concesso un’intervista al Foglio in cui ha parlato del suo assistito nel mirino dei nerazzurri. Inoltre Bozzo ha parlato anche del progetto Inter

TONALI UN CAMPIONE – Bozzo sostiene che Tonali abbia tutto per sfondare: «In lui, quando ad aspettative psicofisiche, c’è tutto: è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione».

IL PROGETTO INTER – Tonali potrebbe andare all’Inter: «Prima dell’arrivo di Ronaldo la Juventus si preoccupava di indebolire le avversarie, tutte le volte che queste stavano finalmente per raggiungerli. E’ successo con Higuain e il Napoli, con Pjanic e la Roma. L’Inter era fuori dai giochi per insufficienti investimenti. I nerazzurri, conoscendo Marotta, sono però destinati a colmare il gap con la Juventus e, credo, l’abbiano già colmato. Non vedo un’Inter tecnicamente indietro rispetto al club di Agnelli, in questo senso Marotta e Ausilio sono stati bravi nel lavoro operato in estate e poi in gennaio. I bianconeri questa volta non riusciranno a smontare il loro competitor come fatto in passato anche perché il valore di mercato degli interisti si è alzato parecchio rispetto a qualche anno fa».