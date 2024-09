Balotelli, che fine ha fatto? Parla l’ex Inter: «Mi alleno da solo, ho un sogno»

L’esperienza all’Inter e la Champions League conquistata è ormai solo un lontano ricordo per Mario Balotelli. All’età di 34 anni e dopo un’esperienza deludente in Turchia al Adana Demirspor, l’ex talento italiano è alla ricerca di una nuova sistemazione in Italia.

IN ATTESA – Mario Balotelli dopo l’ultima esperienza in Italia con la maglia del Monza, ha voglia di tornare a rimettersi in gioco, possibilmente in Serie A. Al momento è senza squadra e si allena da solo a Brescia. In un’intervista realizzata da Sportmediaset ha parlato così: «Mi alleno per tenermi in forma, sto bene e sono tranquillo. Ho ricevuto diverse offerte, soprattutto all’estero, ma il mio desiderio è quello di restare in Italia dove per il momento non ho nulla. Serie A? Spero si presenti questa occasione, mi farò trovare pronto».