Boxing day Serie B, l’Inter osserva con interesse: in campo 3 baby

Oggi Boxing Day di Serie B con tutto il campionato cadetto in campo, già a partire dalle 12.30. L’Inter e i suoi tifosi possono osservare tre giocatori impegnati nel pomeriggio.

SI PARTE – Boxing day di Premier League? No… Meglio quello di Serie B. Oggi tutto il campionato cadetto in campo per la sua diciannovesima giornata. La Serie B, infatti, non si ferma e gioca proprio nel giorno di Santo Stefano. Come in Inghilterra, per la Premier League, il cosiddetto “campionato degli italiani” andrà in scena con la prima partita in programma oggi all’ora di pranzo, ossia il big match tra Pisa e Sassuolo, terza contro prima, e si chiuderà in serata con Sampdoria-Carrarese. In totale dieci partite, con ben tre giocatori di proprietà dell’Inter in campo: ossia Francesco Pio Esposito, Alessandro Fontanarosa e Ebenezer Akinsanmiro.

Boxing day Serie B: le partite dei tre giocatori di proprietà dell’Inter

PROGRAMMA – Partite importanti per Esposito, Fontanarosa e Akinsamiro. Occhi puntati, soprattutto, sul primo. L’attaccante del 2005 sta disputando una grandissima stagione, tanto da trascinare il suo Spezia al secondo posto in classifica. Sono ben nove i gol realizzati 17 partite complessive tra Serie B e Coppa Italia. Un ottimo momento di forma così come quello del fratello Sebastiano in Serie A con la maglia dell’Empoli. Oggi il 2005 dell’Inter sarà protagonista in Spezia-Mantova (ore 15). Dalla Liguria all’Emilia Romagna, con Fontanarosa in campo contro la Juve Stabia alle 15. Sono dieci le presenze finora dell’ex capitano dell’Inter Primavera. In serata, invece, chiuderà il boxing day di Serie B Akinsanmiro con la sua Sampdoria. I doriani giocheranno alle 20.30 contro la Carrarese.