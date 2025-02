Bove a Sanremo: «Senza il calcio sono come artista senza voce. Pronto soccorso fondamentale»

Edoardo Bove è intervenuto al Festival di Sanremo sul malore che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter. La sua sensibilità, la sua forza mentale e la sua intelligenza sono emersi chiaramente dalle sue parole.

LE PAROLE – Edoardo Bove ha parlato per la prima volta al pubblico delle emozioni che sta vivendo negli ultimi mesi dopo il malore a lui occorso in Fiorentina-Inter. Il giovane romano ha voluto ringraziare chi lo ha salvato e le persone che gli sono state accanto, sottolineando al contempo la difficoltà di questo momento: «Sono davvero grato perché a me è accaduto tutto in modo perfetto, ma allo stesso tempo vorrei stare vicino a tutti coloro che hanno perso un caro per questo motivo. Nell’affrontare tutto questo, non mi avete mai fatto sentire solo. La vicinanza che mi avete dato mi ha aiutato ad affrontare questo episodio, purtroppo non tutti hanno questo supporto nel superare gli ostacoli della propria vita. Voglio mandare un pensiero a coloro che non hanno questa possibilità».

Bove a Sanremo sull’importanza del primo soccorso

MESSAGGIO IMPORTANTE – Bove ha poi proseguito sottolineando quanto sia fondamentale dotarsi di maggiori strumenti, competenze per poter affrontare episodi come quello a lui accaduto: «Io mi reputo molto fortunato perché in 13 min ero all’ospedale. Ma ho ricevuto tante testimonianze di chi ha perso i propri cari perché non c’è stata una prontezza nel soccorso. Sono qui per ribadire l’importanza del primo soccorso».

INTELLIGENTE E PROFONDO – A prescindere da quello che verrà, non si può che augurare a Bove tutto il meglio che il futuro possa offrirgli. La spiccata sensibilità e l’intelligenza con cui ha parlato di un episodio spartiacque nella sua esistenza sono la più evidente testimonianza di quanto il giovane romano sia speciale. Pensare a chi ha vissuto la sua stessa problematica, senza aver però ricevuto il medesimo supporto psicologico e sanitario, è un ragionamento che solo persone del suo spessore possono produrre.