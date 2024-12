Bove, ritorno alla normalità: visita e abbraccio ai compagni

Prosegue il ritorno alla normalità per Edoardo Bove dopo quanto accaduto in Fiorentina-Inter. Dopo le dimissioni di ieri dall’ospedale, il centrocampista riabbraccia i compagni al Viola Park

RITORNO ALLA NORMALITÀ – Per Edoardo Bove, dopo l’uscita di ieri dall’ospedale in seguito all’impianto del defibrillatore sottocutaneo e degli ultimi esami di controllo post malore in Fiorentina-Inter, prosegue il ritorno alla normalità. Il centrocampista, oggi, è infatti tornato al Viola Park per abbracciare i compagni e per stare vicino a tutti, assistendo anche all’allenamento in vista della prossima partita, che vedrà la squadra di Raffaele Palladino impegnata contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Tutto in attesa di capire cosa riserverà il futuro.