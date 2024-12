Bove, impiantato il defibrillatore sottocutaneo: a breve le dimissioni

Edoardo Bove ha subìto un’operazione all’Ospedale Careggi consistente nell’impiantargli un defibrillatore sottocutaneo, come da protocollo. Ora possono esserci le dimissioni.

RECUPERO – Edoardo Bove ha vissuto nella mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, un momento importante del suo ricovero all’Ospedale Careggi di Firenze. Nello specifico, al centrocampista della Fiorentina è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo come previsto da protocollo nei casi in cui a un paziente venga riscontrato un problema di natura cardiaca.

Bove potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni: poi varie opzioni

LA SITUAZIONE – Dopo lo svolgimento dell’operazione, Bove dovrà rimanere qualche altro giorno in ospedale prima di poter essere dimesso. Il giorno per il ritorno a casa potrebbe essere tra giovedì e sabato. Poi il calciatore italiano dovrà effettuare una scelta: dopo aver accertato le sue condizioni cardiache nei prossimi due mesi, Bove dovrà decidere se tenere l’impianto, toglierlo o passare a una versione simile a quella di Christian Eriksen. In quest’ultima circostanza, il giocatore romano potrà tornare a giocare soltanto in quei campionati nei quali sia ammessa la presenza di un tale impianto. Quindi, non in Italia, ma ad esempio in Premier League.