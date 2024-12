Bove, la botta e altre possibili cause: la ricostruzione del giorno dopo

Fiorentina-Inter è stata scossa dal malore occorso a Edoardo Bove, che al minuto 17 si è accasciato al suolo per un malore. La ricostruzione dell’accaduto da parte di Francesco Repice.

LA RICOSTRUZIONE DI REPICE – La drammatica sintesi di Fiorentina-Inter è l’episodio che ha coinvolto Edoardo Bove (le parole di Marotta). Il centrocampista della formazione toscana, al 17′ di gioco, è crollato sul campo da gioco del Franchi. Francesco Repice, in collegamento a Radio Anch’io Sport da Firenze, ha provato a ricostruire l’accaduto: «Non ci sono state notizie nella nottata, il giocatore è sotto osservazione in terapia intensiva. Si parla di aritmia, si parla di calo di potassio. Un momento drammatico, Cataldi ha estratto la lingua, ha operato il primo movimento per evitare guai peggiori».

Bove e il caso dell’autombulanza, la ricostruzione di Repice

CAOS CON L’AUTOMBULANZA – Ancora Repice sul perché l’autombulanza non sia entrata in campo, tra le proteste generali: «Bove è stato defibrillato all’interno dell’autombulanza, che non è entrata in campo perché, con i macchinari all’interno, pesa più di 500kg e c’era il pericolo che affondasse sul terreno di gioco. Il cuore di Bove si è fermato, ha avuto un arresto cardiaco dovuto a torsione di punta, con contusione al torace».