Bove, bella notizia da Ferrari (DG Fiorentina): «Cambio di reparto!»

Bella notizia in merito alle condizioni di Edoardo Bove. Il ragazzo, dopo il malore in Fiorentina-Inter, migliora e fa progressi. Conferme da Ferrari, DG viola.

BELLA NOTIZIA – Alessandro Ferrari, prima di Fiorentina-Empoli su Mediaset, match poi finito in sconfitta ai rigori per la squadra viola in Coppa Italia, ha dato la notizia più bella della serata. E questo vale per tutto il calcio italiano, ossia il cambio di reparto di Edoardo Bove all’ospedale Careggi. Il ragazzo, dopo il gravissimo malore in Fiorentina-Inter, è in netta fase di miglioramento. Queste le parole di Ferrari: «Sta recuperando, siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui, ma il ragazzo sta bene e ha cambiato il reparto in cui è ricoverato. Si trova in un reparto chiamato UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica)».