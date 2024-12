Bove, arrivano buone notizie: confermate le dimissioni

Buone notizie per Edoardo Bove: dopo l’intervento per il defibrillatore sottocutaneo e gli ultimi esami, il giocatore della Fiorentina lascia l’ospedale Careggi. Dimissioni in giornata.

DIMESSO – A circa due settimane dal grande spavento di Fiorentina-Inter, Edoardo Bove lascia l’ospedale Careggi di Firenze. Comunicate oggi le sue dimissioni, in seguito all’impianto del defibrillatore sottocutaneo e agli ultimi esami che hanno accertato le sue condizioni di salute. Dopo un periodo di riposo, per lui sarà il momento di pensare al futuro. Impossibile continuare a giocare in Italia per le regole relativamente ai defibrillatori sottocutanei, resteranno da valutare le possibili alternative. Per quello, però, ci sarà tempo. Ora è solo il momento di augurare tutto il meglio al ragazzo e rallegrarsi per le sue dimissioni dall’ospedale.