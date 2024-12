Bove, anche Gravina in visita. Diversi giocatori all’ospedale – Sky

Edoardo Bove sta meglio, respira in maniera autonoma e risponde alle domande dei familiari. Il calciatore dopo Fiorentina-Inter è stato portato all’ospedale Careggi, dove sta ricevendo visite. Le ultime da Sky Sport.

MALORE – Il peggio ormai è passato. Nelle ore successive a Fiorentina-Inter si è pensato solo al peggio, le reazioni dei giocatori in campo non facevano presagire a nulla di positivo. Edoardo Bove è caduto da solo a terra e ha perso i sensi, è stato trasferito prontamente all’ospedale Careggi e ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni sono diventate la notizia principale della serata, l’unica preoccupazione del mondo del calcio rimasto per qualche attimo con il fiato sospeso.

VISITE – In mattinata le notizie arrivate sono tutte positive. Bove sta bene, risponde alle persone che gli sono intorno ed è stato estubato. Adesso è lucido in ospedale e sta ricevendo diverse visite. Sono tornati i giocatori della Fiorentina, che già ieri lo hanno seguito. Da Lucas Martinez Quarta a Lucas Beltran, da David de Gea ad Andrea Colpani. Anche il ds viola Daniele Pradé si è presentato. Alle ore 13 arriverà in più il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che mostrerà assoluta vicinanza al ragazzo in un momento così delicato. Nel pomeriggio tutto tornerà alla normalità, i giocatori della Fiorentina faranno il primo allenamento dopo la gara con l’Inter.