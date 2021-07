Bottani: «Inter a livello molto alto, ci ha messo in difficoltà. Ma buona gara»

Bottani ha avviato l’azione dell’1-0 di Lugano-Inter, andando via al goffo Dalbert sulla fascia. Il giocatore, intervistato dalla TV svizzera RSI, commenta come i ticinesi hanno concluso la loro preparazione precampionato.

ULTIMA SCENA – Mattia Bottani commenta Lugano-Inter soffermandosi sulla prestazione: «Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Stiamo cercando di assimilare le sue idee di gioco, fatte di pressing alto e stare più alti rispetto a quanto eravamo abituati. A tratti ci siamo riusciti, chiaramente l’Inter è a un livello molto alto e ci ha messo in difficoltà. Però una buona gara, in vista della prima di campionato. Mi sono trovato molto bene, già l’anno scorso con Maurizio Jacobacci avevo libertà d’inventare. Mi piace avere la palla tra i piedi, il mister vuole tanto movimento con la palla e senza. Chiaramente arrivando da dietro abbiamo più chances di andare al tiro. Sicuramente ogni giorno dobbiamo migliorare il pressing: quando vai a pressare alto rischi e se sbagli vai in difficoltà. Poi anche nel tenere la palla e avere più coraggio e fiducia: questo si apprende col tempo».