Il Botafogo di Correa vince la prima, ma col Seattle Sounders soffre tanto!

Vince 2-1 il Botafogo col Seattle Sounders, rispondendo alla roboante vittoria del Psg contro l’Atletico Madrid. I brasiliani, con Correa in campo nella ripresa, cadono atleticamente nel secondo tempo.

BUONA LA PRIMA – Vince anche il Botafogo nel gruppo B del Mondiale per Club. Dopo la roboante vittoria del Psg nella serata italiana (ore 21) contro l’Atletico Madrid, nella notte alle 4 va in scena la sfida tra la squadra brasiliana e i padroni di casa del Seattle Sounders. Si gioca nel loro stadio al Lumen Field. Nel primo tempo gli statunitensi non tengono il ritmo della squadra del Botafogo, che domina in tutto: sia nel palleggio che fisicamente. E al 28′ arriva il vantaggio grazie all’incornata di Jair Cunha. Il primo tempo del Botafogo è dominato dal talento della coppia offensiva Igor Jesus-Cuiabano, che dalla prossima stagione giocheranno entrambi in Premier League al Nottingham Forest. Ed è proprio da una loro giocata che arriva il gol del 2-0 firmato da Jesus. Nella ripresa, il Botafogo cambia completamente ritmo calando notevolmente. Entrano anche l’ex Inter Joaquin Correa e Arthur Cabral. Ma prende campo il Seattle Sounders, che trova il gol del 2-1 su autorete sfortunata di Igor Jesus. Nel finale, forcing americano, ma con fortuna e tenacia i brasiliani portano a casa la vittoria.

BOTAFOGO-SEATTLE SOUNDER 2-1

28′ Jair Cunha, 43′ Igor Jesus, 75′ aut. Igor Jesus