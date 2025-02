Bosz possibile avversario Inter: «Perisic? Quanta esperienza!»

Bosz elogia Ivan Perisic, ex Inter, per la partita di ieri tra PSV e Juventus. Il tecnico potrebbe essere rivale dei nerazzurri agli ottavi di Champions League.

PERISIC – Ieri il PSV Eindhoven ha vinto contro la Juventus per 3-1 conquistando gli ottavi di finale di Champions League. E adesso la squadra olandese è una delle possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di finale. Il tecnico Peter Bosz, in conferenza stampa, ha voluto elogiare un ex nerazzurro come Ivan Perisic. Il croato ha segnato ai bianconeri sia all’andata che al ritorno. Bosz stravede per lui e afferma: «Che esperienza! Avevo un po’ paura della sua reazione quando l’ho cambiato. Era completamente esausto, ma non è il tipo che lo ammette. Il suo tocco in porta è stato davvero sorprendente. La palla rimbalzava, il che rendeva il tiro difficile, ma gli consentiva di calciarla al volo. E così è successo».

Bosz sul calcio olandese con PSV e Feyenoord e ora l’Inter aspetta

DUE OLANDESI – Poi lo stesso Bosz si è congratulato con tutto il calcio olandese per la conquista di ben due ottavi di Champions League. Infatti, martedì il Feyenoord, pareggiando a Milano, aveva estromesso il Milan. Una delle due sarà avversaria dell’Inter. Il tecnico del PSV si esprime così: «È molto speciale, perché in termini di budget non ci avviciniamo ai grandi paesi. Sono molto contento per il calcio olandese. Abbiamo ottenuto i punti e anche il Feyenoord è passato il turno».