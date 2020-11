Borussia Monchengladbach, tegola nazionali: Hofmann KO. Niente Inter

Condividi questo articolo

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Federcalcio Tedesca ha comunicato l’infortunio di Jonas Hofmann, giocatore del Borussia Monchengladbach. Un problema che potrebbe tenerlo fuori fino a fine anno, impedendogli così di giocare il ritorno di Champions League contro l’Inter.

INFORTUNIO PESANTE – Il Borussia Monchengladbach perde Jonas Hofmann. Il giocatore, autore del momentaneo 1-2 nella sfida di San Siro, ha infatti subito uno strappo muscolre nella sfida amichevole di ieri tra Germania e Repubblica Ceca (vinta dalla nazionale tedesca per 1-0 grazie alla rete di Gian-Luca Waldschmidt). Un problema che lo terrà fuori – secondo le prime stime – per circa 8 settimane. Tempi che, se fossero confermati, impedirebbero al ventottenne centrocampista di prendere parte alla sfida di ritorno in Champions League contro l’Inter, in programma l’uno dicembre 2020.