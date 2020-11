Borussia Monchengladbach super! 3-0 dopo 45′. Inter “obbligata”

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Si è appena concluso il primo tempo di Borussia Monchengladbach-Shakhtar Donetsk. Non arrivano buone notizie per l’Inter di Antonio Conte con i tedeschi avanti per 3 a 0. Ecco il report.

REPORT – Il Borussia Monchengladbach prosegue la sua inarrestabile corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. La squadra tedesca infatti grazie al solito Stindl su rigore al 17′ e a Elvedi al 34′. Di Embolo al 46′ il terzo gol. Al momento i bianconeri salgono a quota 8 punti allungando sull’Inter a 2 che giocherà questa sera contro il Real Madrid. I nerazzurri di Antonio Conte sono quindi più che mai obbligati a conquistare i 3 punti.