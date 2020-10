Borussia Monchengladbach, Sommer: “Gruppo fantastico in Champions!”

Il Borussia Monchengladbach sfiderà Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk ai gironi di Champions League. Yann Sommer, portiere dei tedeschi, commenta il sorteggio ai microfoni del sito ufficiale del club

CARICA – Il portiere del Borussia Monchengladbach commenta il sorteggi di Champions League: «Non vedo l’ora che arrivi la Champions League. Abbiamo lavorato molto duramente la scorsa stagione per arrivare qui e meritiamo di essere qui. Real Madrid, Shakhtar e Inter: è un gruppo fantastico. Abbiamo una grande sfida davanti a noi. Non vediamo l’ora di affrontare grandi nomi sul palco più importante. Vogliamo avere successo e daremo tutto per avere successo».