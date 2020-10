Borussia Monchengladbach raggiunto nel finale: 1-1! Ora testa all’Inter

Photo 83297347 AdnanV | Dreamstime.com

Il Borussia Monchengladbach di Rose (senza Lazaro) non va oltre l’1-1 nell’ultima partita di Bundesliga prima del debutto in Europa. Adesso sì che sale l’attesa per la sfida di Champions League contro l’Inter

PAREGGIO CASALINGO – In Bundesliga al Borussia Monchengladbach non basta il rigore di Jonas Hofmann al 78′ per portare a casa i tre punti casalinghi. Il pareggio del Wolfsburg arriva all’86’ con Wout Weghorst, che fissa il risultato finale sull’1-1. Non utilizzato Valentino Lazaro (in prestito dall’Inter), infortunato. I tedeschi allenati da Marco Rose sfideranno i nerazzurri di Antonio Conte nella prima giornata del Gruppo B di UEFA Champions League 2020/21. La partita è in programma a metà della prossima settimana. Il Borussia Monchengladbach, nonostante il pareggio-beffa nel finale, sicuramente ci arriverà meglio dell’Inter, sconfitta dal Milan nel derby (vedi analisi tattica di Inter-Milan, ndr).