Borussia Monchengladbach, lezione allo Shakhtar: poker dopo 45′

Marco Rose Borussia Monchengladbach

In attesa di Real Madrid-Inter si è appena concluso il primo tempo di Shakhtar Donetsk-Borussia Mönchengladbach. Ad avere la meglio con un netto 0 a 4 al momento sono i tedeschi.

REPORT – Clamoroso 0 a 4 a Kiev tra Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Nella prima sfida del gruppo B (alle ore 21 è in programma Real Madrid-Inter) i tedeschi stanno dominando il match salendo a quota 5 punti in classifica. Ad andare a segno Plea con una doppietta (8′ e 26′), autogol di Bondar al 17′ e Bensebaini al 44′ per il momentaneo 0-4. Vedremo come terminerà il match.