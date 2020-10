Borussia Monchengladbach, Eberl: “Inter grande nome europeo! Nel ’71…”

Photo 83297347 AdnanV | Dreamstime.com

Il Borussia Monchengladbach sfiderà l’Inter nei gironi di Champions League. Il direttore sportivo dei tedeschi, Max Eberl, commenta il sorteggio ai microfoni del sito ufficiale del club

IL MASSIMO – Il Borussia Monchengladbach sfiderà l’Inter nei gironi di Champions League. Max Eberl, direttore sportivo del club tedesco, commenta il sorteggio: «È un inizio entusiasmante. Siamo in Champions League, non puoi aspettarti di scontrarti con squadre nella media, affronterai la crème de la crème dell’Europa. Non vediamo l’ora di affrontare la sfida. Ricordiamo tutti la famigerata partita contro l’Inter nel 1971 e il nome di Roberto Boninsegna, l’attaccante italiano. Questo fa parte della storia, ma ovviamente vogliamo avere successo nel presente. Real Madrid e Inter sono due grandi nomi che giocano un ruolo importante nel calcio europeo».

Fonte: borussia.de