Borussia Monchengladbach, Eberl: “Contro Inter per fare un grande passo”

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha parlato della prossima gara di Champions League contro l’Inter

CONFRONTO – Queste le parole di Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e in vista della prossima partita di Champions League contro l’Inter. «Dopo quattro partite abbiamo otto punti e una differenza reti di 14-4 – si legge sul sito ufficiale del club tedesco –. Stiamo giocando una partita impressionante. Abbiamo vinto in maniera impressionante il confronto diretto con lo Shakhtar. La prossima settimana in casa contro l’Inter, potremmo fare un grande passo verso gli ottavi di Champions League».

