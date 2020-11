Borussia Monchengladbach, avviso all’Inter: poker allo Schalke 04

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Il Borussia Monchengladbach, che martedì affronterà l’Inter in Germania per una sfida fondamentale per i nerazzurri, mandano un messaggio chiaro. Poker allo Schalke 04 nella sfida di Bundesliga appena conclusasi.

MESSAGGIO CHIARO – L’Inter chiama, il Borussia Monchengladbach risponde. Se i nerazzurri hanno mandato un messaggio ai tedeschi con lo 0-3 di oggi contro il Sassuolo (vedi articolo), la squadra di Marco Rose ha risposto forte e chiaro con un 4-1 contro lo Schalke 04. Le reti di Neuhaus, Wendt, Thuram e Wolf sono un monito alla squadra di Antonio Conte, che martedì saranno chiamati all’impresa al Borussia Park per mantenere ancora vive le minime speranze di qualificarsi agli ottavi di finale della UEFA Champions League.