Borussia Dortmund, prima vittoria al Mondiale per Club: Mamelodi KO!

Il Mamelodi prova a dare filo da torcere al Borussia Dortmund fino alla fine, ma sono i tedeschi a spuntarla per 3-4. Arriva così la prima vittoria al Mondiale per Club, dove segna anche Jobe Bellingham.

PRIMO TEMPO – Al TQL Stadium di Cincinnati, in Ohio, va in scena Memolodi-Borussia Dortmund. La sfida, valida per la seconda giornata dei gironi al Mondiale per Club, è ricca di gol. Le marcature si aprono immediatamente, all’11, dalla squadra sudafricana che passa in vantaggio grazie al gol di Ribeiro Costa. I tedeschi, però, riportano subito tutto in parità: al 16′, infatti Nmecha mette a segno il gol dell’1-1. Da lì il Borussia Dortmund non si ferma più e sigla altri due gol nella prima frazione di gioco. Al 34′ è Guirassy a portare in vantaggio i suoi, poi al 45′ Jobe Bellingham sigla la rete dell’1-3.

Mamelodi-Borussia Dortmund 3-4

SECONDO TEMPO – Alla ripresa non mancano i colpi di scena. Al 59′, infatti, la sfortunata autorete di Mudau permette al Borussia Dortmund di salire a quota quattro gol. Il Mamelodi, però, trova comunque la forza di reagire e al 62′ accorcia le distanza grazie alla rete di Rayeners. Al 90′ arriva addirittura il tris dei sudafricani, col gol ad opera di Mothiba. I sei minuti di recupero prima della fine, però, non bastano per trovare il pareggio. La gara finisce con la vittoria, la prima al Mondiale per Club dopo il pareggio all’esordio, della squadra tedesca. Adesso tocca all’Inter scendere in campo.