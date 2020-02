Borussia Dortmund-PSG: tutto in 8′, Haaland fantastico. Icardi in panchina

Borussia Dortmund-PSG è appena terminata con il punteggio di 2-1. Haaland grande protagonista del match con la straordinaria doppietta che ha permesso ai padroni di casa di vincere. Solo panchina per Mauro Icardi: l’Inter osserva la gestione dell’argentino in Champions League

CHAMPIONS LEAGUE A 2000 – Gli ottavi di finale di Champions League iniziano nel segno del talento di Haaland. La punta anche stasera ha confermato le sue enormi qualità in Borussia Dortmund-PSG. Tutto accade in 8 minuti nel cuore del secondo tempo: al 69esimo, Haaland è fortunato e lesto ad agganciare un pallone e ribadirlo in rete. Dopo pochi minuti, Neymar trova un pareggio pesante, ma al 77esimo Haaland scaraventa sotto la traversa un tiro potentissimo. E’ 2-1. Il risultato non cambia nonostante i tentativi dei francesi. Per Mauro Icardi panchina per tutta la partita: entra Sanabria al posto di Di Maria.