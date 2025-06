Borussia Dortmund agli ottavi da prima del girone: basta Svensson, Ulsan battuto

Il Borussia Dortmund conquista l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025 con un successo minimo ma sufficiente: 1-0 contro l’Ulsan Hyundai.

FASE SUCCESSIVA – A decidere l’incontro tra Borussia Dortmund e Ulsan è il gol al 36′ di Kjell-Arne Svensson, ancora protagonista dopo la rete contro il Sundowns, che regala ai gialloneri il primo posto nel Gruppo F con 7 punti. Il gol che ha sbloccato la gara è arrivato grazie a un assist perfetto di Jobe Bellingham, bravo a leggere il taglio di Svensson e a servirlo con un filtrante preciso. Il classe 2004 tedesco ha finalizzato con freddezza davanti al portiere coreano. L’Ulsan, già fuori dai giochi dopo le prime due giornate, ha provato a rispondere ma senza riuscire a impensierire seriamente la retroguardia tedesca. Nel primo tempo il Dortmund ha avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Pascal Gross prima, e poi Guirassy, hanno sfiorato il raddoppio, ma in entrambe le occasioni il portiere coreano Jo Hyeon-woo si è superato, evitando un passivo più pesante per i suoi. L’1-0 è rimasto così invariato fino alla fine.

Girone F interessa anche l’Inter al Mondiale per Club!

NERAZZURRI INTERESSATI – Nella ripresa, i ritmi si sono abbassati, con il Dortmund a gestire il possesso e l’Ulsan più attendista. L’ingresso di Chukwuemeka ha ridato brio all’attacco tedesco, ma senza esiti sul tabellino. La partita è rimasta contratta e senza grandi emozioni fino al triplice fischio. Con questo risultato, il Borussia Dortmund si qualifica da prima nel proprio girone e attende di conoscere la prossima avversaria. In caso di secondo posto dell’Inter nel Gruppo E, sarà scontro diretto tra i nerazzurri e la squadra di Niko Kovac agli ottavi. Se invece l’Inter batterà il River Plate, affronterà il Fluminense.