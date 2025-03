Borussia Dortmund-Lille, un gol per tempo per il pareggio finale!

Al Westfalenstadion di Dortmund è andato in scena l’andata degli ottavi di Champions League tra Borussia Dortmund e Lille. La partita è terminata in parità, con il risultato di 1-1.

EQUILIBRIO – Nel primo tempo la gara appare molto combattuta ed equilibrata, senza che nessuna delle due formazioni riesca ad imporre il proprio gioco. Al 22’ sblocca la situazione per i padroni di casa Karim Adeyemi, calciando al volo su una respinta della difesa da calcio d’angolo. L’ala tedesca, porta in vantaggio il Dortmund insaccando la palla all’angolino basso della porta difesa da Chevallier. Con la rete cresce la squadra di Kovac. Nell’ultimo minuto della prima frazione, i tedeschi trovano il raddoppio con Gross su sviluppi di un calcio d’angolo: ma il VAR annulla per la posizione irregolare del centrocampista giallonero.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo, con un gioco molto spezzettato che non fa decollare il ritmo del match. Al 63’ su, un calcio di punizione respinto dalla barriera, forti proteste da parte dei francesi per un tocco di mano di Brandt in area, ma l’arbitro Martinez fa proseguire il gioco.

Pochi minuti dopo, al 68’, il Lille trova il pari con Haraldsson, servito in profondità da Jonathan David. Il trequartista islandese, ritrovatosi a tu per tu con Kobel, è freddo a battere il portiere svizzero calciando con la punta del piede. Il Borussia prova una reazione ma non riesce a rendersi pericolosa, se non con una tiro da fuori area di Beier, che termina alto sopra la traversa. Al 75’ il Lille ha una potenziale occasione per ribaltare il risultato, ma David non punisce una disattenta difesa del Dortmund, sbagliando un controllo in area da buonissima posizione. La gara finisce senza ulteriori emozioni dopo 4 minuti di recupero, e per quello che si è visto in campo, è giusto il pari. Un risultato che lascia aperto ogni scenario in vista del ritorno, in programma mercoledì 12 marzo allo stadio Pierre Mauroy di Lille.

BORUSSIA DORTMUND-LILLE 1-1

22′ Adeyemi, 68′ Haraldsson.