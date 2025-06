Borussia Dortmund inchiodato dal Fluminense: altro pari al Mondiale per Club!

La prima delle tre sfide del girone del Mondiale per Club per Fluminense Borussia Dortmund termina a reti inviolate. Poche emozioni e zero gol per il match che termina 0-0.

TUTTO BLOCCATO – In attesa del debutto dell’Inter, che scenderà in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro il Monterrey, al Mondiale per Club arriva il turno di Fluminense-Borussia Dortumnd. Il club brasiliano e quello tedesco, appartenenti al Gruppo F del torneo, hanno esordito nella prima delle tre gare in programma nel girone. La sfida non risulta particolarmente entusiasmante, con le squadre che non riescono mai a centrare la rete. Le porte, infatti, restano inviolate per tutti i 90′. Il Fluminense, però, si rivela sicuramente più pericoloso, impegnando in più occasioni di guantoni del portiere del Borussia Dortmund. Al 58′ è la conclusione rasoterra di Canobbio a impensierire, mentre al 70′ il tiro dal limite di Everaldo. In entrambi i casi Kobel si impegna per evitare che i suoi vadano in svantaggio. Il match offerto dal Mondiale per Club termina 0-0, ripetendo lo stesso risultato visto nella primissima gara d’esordio del torneo (Al Ahly-Inter Miami) e in quella in scena ieri tra Palmeiras e Porto. Adesso si aspetta di scoprire quale sarà il finale di Monterrey-Inter.

Fluminense-Borussia Dortmund 0-0