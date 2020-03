Borriello (Ass. Sport Napoli): “Napoli-Inter, sconfitta per lo sport ma…”

Condividi questo articolo

Il rinvio di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è una decisione sofferta ma obbligata. Ne è consapevole anche Ciro Borriello, assessore allo sport di Napoli, che ne ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”.

SCONFITTA PER TUTTI – Nella giornata di oggi è diventato ufficiale il rinvio di Napoli-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/20. Una decisione che anticipa di poche ore il Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che impone le porte chiuse per tutti gli eventi sportivi fino al 3 aprile. Ciro Borriello, assessore allo sport della città di Napoli, ha commentato con mestizia la decisione del prefetto partenopeo. Una scelta difficile ma obbligata, vista l’emergenza sanitaria che l’intero Paese sta affrontando. Ecco le sue parole: «Napoli-Inter non si disputerà, questa è una sconfitta per lo sport e per gli appassionati. Ma se è stata presa una decisione del genere, nonostante i casi di coronavirus siano pochissimi a Napoli, evidentemente la situazione è più grave del previsto. La questione è delicata e bisogna adottare tutte le cautele».