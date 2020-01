Borozan: “Eriksen-Inter grandissima operazione. Conte alza l’asticella”

Borozan ha parlato del mercato di gennaio in Serie A, soffermandosi inevitabilmente sull’operazione Christian Eriksen per l’Inter. Il procuratore sottolinea l’affare per i nerazzurri e le prospettive con Antonio Conte in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

PROTAGONISTA SUL MERCATO – Ecco le parole odierne di Vlado Borozan: «Quale colpo di questo gennaio ti ha sorpreso di più? Qualcuno si è mosso per difficoltà oggettiva, vedi Milan e Napoli. Altri per lungimiranza, vedi Juventus, avendo già una squadra straordinaria. Ma tutti hanno fatto colpi importanti. Quelli che mi hanno sorpreso più di tutti sono Kulusevki, che sarà un top player nel futuro, e Ibrahimovic, per l’impatto e la capacità solo sua di ribaltare una squadra. Eriksen (ecco un dato curioso sul possibile esordio)? Grandissima operazione, anche l’Inter ha agito molto bene essendo il principale antagonista della Juve. Conte vuole alzare l’asticella sempre di più».