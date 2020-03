Born Inter, il tutorial su come rivivere la storia nerazzurra!

L’Inter oggi compie 112 anni. Il club nerazzurro per l’occasione ha lanciato un progetto digitale per i propri tifosi: Born Inter. Ecco – il comunicato ufficiale – che spiega come rivivere la storia nerazzurra

COMUNICATO – 112 anni di Inter, 112 anni di emozioni. Difficile racchiuderle, definirle, limitarle. La nostra è una storia unica, fatta di personaggi e partite, di giocatori e gol, di allenatori e trofei. Per questo abbiamo pensato, in occasione del 112esimo compleanno del club, di fare noi un regalo a tutto il mondo interista. BORN INTER, un progetto digitale che permette di ripercorrere la storia nerazzurra di ogni tifoso, dalla propria data di nascita fino ad oggi attraverso video, statistiche e protagonisti che hanno definito la vita di ogni sostenitore interista. Ecco pochi e semplici passaggi per vivere a pieno l’esperienza di Born Inter. (in fondo all’articolo trovi il video-tutorial)

1. Vai su https://www.inter.it/borninter e clicca per iniziare questo percorso straordinario. Per accedere alla tua storia nerazzurra

devi essere registrato ad INTER.IT. È gratis e velocissimo, se sei già registrato è sufficiente inserire la tua mail e la tua data di nascita.

2. Si parte, con un clic inizia il tuo viaggio nerazzurro. Ti verrà chiesto di inserire il tuo nome e la tua data di nascita, oppure quelli di un tuo amico o di un tuo parente per scoprire la sua storia interista. Dopo aver inserito la data di nascita, Born Inter preparerà la storia nerazzurra che corre dal quel giorno fino ad oggi.

3. Nella scheda 1 troverai Le tue prime emozioni nerazzurre: un video che racconta cosa è successo all’Inter nel tuo anno di nascita. Ogni anno ha un video originale e differente, quindi potete provare a inserire diverse date di nascita per guardarvi tutti i video!

4. La scheda Le statistiche della tua vita calcola tutte le partite che l’Inter ha giocato dal tuo giorno di nascita ad oggi: vittorie, gol, trofei e derby vinti.

5. Basta scorrere fino alla scheda 3 per trovare Le tue leggende: i tre allenatori più vincenti che ha avuto l’Inter durante il tuo percorso nerazzurro e i 3 giocatori con più presenze nell’arco della tua vita. Le tue prime vittorie, invece, ti mostra qual è stata la prima partita vinta dall’Inter dopo la tua data di nascita e i primi trofei conquistati.

6. Nella scheda Le tue affinità trovi i calciatori che sono nati nel tuo stesso anno, mentre ne La tua prima rosa trovi la tua prima Inter, l’elenco dei giocatori nerazzurri in squadra quando sei nato.

7. Non è finita: I tuoi primi eventi storici è una scheda che ti racconta la stagione legata alla tua data di nascita. Un racconto, con bellissime foto d’archivio, sull’Inter di quell’anno. Trovi altre due schede: Il tuo primo inno e La tua strada verso San Siro, che ti mostra a quanti chilometri abiti dalla casa dei nerazzurri.

8. Hai finito? Non resta che ricominciare: cliccando in alto a sinistra puoi ripartire, inserendo un altro nome e un’altra data di nascita, per scoprire altre storie nerazzurre.

9. Ovviamente puoi condividere ogni scheda sui tuoi social network: fai sapere a tutti qual è la tua storia nerazzurra con Born Inter, condividendo su Whatsapp, facebook, Twitter, Weibo o WeChat.

10. Buon compleanno, interista!