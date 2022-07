Borkelmans: «Lukaku felice per far tornare a vincere l’Inter! A noi diceva…»

Borkelmans è felice di rivedere a sua volta felice Lukaku per essere tornato all’Inter. L’ex allenatore in seconda della Nazionale Belga, intervistato dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio, spende parole positive per il nuovo numero 90 nerazzurro

MACCHINA DA GOL – Lo conoscono tutti Romelu Lukaku ma Vital Borkelmans lo conosce sicuramente meglio: «Lukaku è devastante! È una macchina. L’ho visto felice di tornare a Milano. Dietro al suo sorriso ho visto molta voglia di far tornare l’Inter a vincere. Farà tanti gol. Ha una forza mentale indescrivibile. Ci sono stati dei momenti, soprattutto in nazionale, in cui non riusciva a rendere al massimo e veniva fischiato. Non si è mai perso d’animo. Anzi. Ha sempre detto: “Vi dimostrerò chi sono! E lì sarete tutti con me a sostenermi”. Al Chelsea le cose non sono andate per il verso giusto ma sono convinto che in Serie A sarà dominante. Romelu è un centravanti in tutto e per tutto. Sono molto contento per il suo ritorno». Queste le parole di Borkelmans – per cui Lukaku potenzialmente è ancora oggi è un attaccante da 20 gol (solo in Serie A?) – a Lorenzo Cascini, autore dell’intervista per il sito del giornalista Gianluca Di Marzio.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com – Lorenzo Cascini