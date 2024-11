Borja Valero: «Tiferò Fiorentina. Contro l’Inter peserà un fattore!»

Borja Valero si è pronunciato sulla prossima sfida di campionato tra due squadre che ha nel cuore, la Fiorentina e l’Inter. Queste le sue sensazioni sulla chiave tattica dell’incontro e sulla sua preferenza personale.

LA SFIDA – Borja Valero è intervenuto a margine del Premio Menarini sulla prossima gara di Serie A tra Fiorentina e Inter, prevista per domani 1 dicembre alle ore 18. L’ex calciatore spagnolo si è concentrato sulla possibile chiave della sfida del Franchi che lo vede come doppio ex: «Mi auguro sia una bella gara. Il centrocampo può essere una delle chiavi, ma la partita potrà contenere tante sfumature. Ritengo che il centrocampo sarà la chiave perché quello dell’Inter è veramente forte. La Fiorentina si è meritata il proprio posto in classifica, sta giocando molto bene. L’Inter, però, rimane la squadra da battere».

Borja Valero e il ‘legame affettivo prevalente’ in Fiorentina-Inter: una certezza

LA PREFERENZA – A proposito della sua scelta personale di tifo, per Fiorentina-Inter, Borja Valero si è espresso in maniera molto sincera. Questo il commento da lui effettuato sul punto: «Chi supporterò? I Viola, come sempre. Anche se ho giocato nel club nerazzurro, Firenze rappresenta per me ‘casa’. Non a caso ho deciso di restare a vivere qui».