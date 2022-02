Borja Valero: «Strano vedere l’Inter così, ma può succedere a tutte!»

Borja Valero dopo Genoa-Inter terminata sul punteggio di 0-0, dagli studi di DAZN in qualità di opinionista parla della situazione dei nerazzurri.

SITUAZIONE STRANA – Borja Valero ha parlato così dopo la partita terminata in pareggio tra Inter e Genoa: «Le parole di Edin Dzeko prima della partita rispecchiavano molto quello che abbiamo visto: stanchezza. Vediamo i giocatori dell’Inter al limite e lo si vede anche nella gestione della partita. Sembra strano dopo aver visto il percorso di questa Inter vederla in questa condizione. Soprattutto lì davanti, senza riuscire a far lavorare il portiere avversario: è difficile da spiegare».

QUESTIONE DI ABITUDINE – Secondo Borja Valero, però, non è solo un problema che riguarda la squadra nerazzurra: «L’approccio non è mancato, la squadra ha subito avuto un’occasione da gol. Non si è percepito nessun pericolo: se uno deve essere preoccupato, deve esserlo per la gara contro il Sassuolo. Pochi punti? Non credo sia una tendenza di Simone Inzaghi, è una questione che riguarda tutte le squadre. Tutti stanno facendo fatica, anche a causa del calendario. L’Inter deve abituarsi a giocare partite importanti ogni tre giorni e allo stesso tempo deve tenere alta la concentrazione. L’Inter sta creando le occasioni, come ha detto Danilo D’Ambrosio (vedi articolo) non è solo un problema dell’attacco. Lautaro Martinez io l’ho visto bene perché ha rubato due palloni e si è messo a dimostrazione».