Borja Valero: «Soffrire nel DNA Inter! Marotta? Giusto su Lukaku»

Borja Valero, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della grande impresa dell’Inter contro il Porto. L’ex calciatore nerazzurro si è poi soffermato sulla stagione dei nerazzurri e sulle parole di Marotta su Lukaku.

QUESTIONE DI DNA − Borja Valero ha parlato della sofferta partita di ieri sera tra Inter e Porto, che ha sancito il passaggio nei nerazzurri ai quarti di finale di Champions League. Le sue parole: «Credo che sia un po’ nel DNA dell’Inter soffrire. La famosa pazza Inter lo ha dimostrato ancora ieri. L’ho vista abbastanza passiva, consapevole del risultato dell’andata. La partita di ieri un po’ inganna perché se si guardano gli ultimi tre minuti di gioco sembra che il Porto abbia creato tante occasioni. Però nel resto del match ha sofferto poco».

RISULTATI DIVERSI − L’ex calciatore nerazzurro ha detto la sua sull’altalena di risultati in campionato della squadra di Inzaghi: «No sinceramente non me lo spiego. Ogni volta che vediamo i nerazzurri ci chiediamo quale versione della squadra scenderà in campo oggi. Quest’altalena non gli ha permesso di stare vicino al Napoli, ma nelle altre competizioni è lì.

Borja Valero sulle parole di ieri sera di Beppe Marotta

SEVERO MA GIUSTO − Infine Borja Valero ha espresso un suo parere sulle parole di Marotta, sulle bandiere e sulla situazione di Romelu Lukaku: «Sì sono parole dure però realistiche. Vediamo sempre meno giocatori e in particolare attaccanti che rimangono sempre attaccati a una sola maglia. Quindi le ritengo parole giuste e penso che chi vorrà giocare nell’Inter dovrà fare anche qualche sforzo in più. La società deve essere molto attenta alla situazione economica. Un giocatore come Lukaku se poi lo tieni veramente poco in campo ha poco senso. Quindi penso che le parole di Marotta vadano interpretate in questo senso».