Borja Valero: «Sassuolo simile allo Shakhtar Donetsk, non facile per l’Inter»

Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter ora opinionista, ha presentato la sfida di oggi che vedrà i nerazzurri sul campo del Sassuolo. Le parole di Borja Valero dagli studi di DAZN

NON FACILE – Borja Valero presenta così la partita: «L’Inter ha faticato con lo Shakhtar e il Sassuolo ha un gioco simile, non sarà facile, ma deve riprendersi subito. Dionisi ha dato continuità a De Zerbi. Sul gioco c’è, poteva avere qualche punto in più, ma è una squadra importante. E’ importante che torni a vincere dopo un risultato non positivo in Champions. Una vittoria darebbe ancora più fiducia. Handanovic criticato? In questi momenti è il miglior giocatore. Si lascia scivolare addosso le critiche, si concentra sugli allenamenti e fa bene il capitano. Mi aspetto qualche gol da Perisic, lui è più attaccante e potrebbe dare di più in fase offensiva»