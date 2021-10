Borja Valero: «I quattro cambi di Inzaghi decisivi! Grande segnale Inter»

Borja Valero, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista di DAZN, dopo Sassuolo-Inter terminata 1-2 dagli studi dell’emittente streaming ha detto la sua riguardo la partita di oggi.

CAMBI DECISIVI – Borja Valero dopo Sassuolo-Inter commenta così la scelta di Simone Inzaghi di fare ben quattro cambi in una sola volta: «I quattro cambi sono stati decisivi, Inzaghi ha travolto la partita. L’Inter ha dato un segnale importante in questo campionato. Il Sassuolo ha meno punti di quello che dimostra sul campo. Gioca molto bene però se non ammazzi questa Inter prima o poi viene fuori. Diversi giocatori possono essere i trascinatori dei nerazzurri, da Nicolò Barella a Lautaro Martinez».

IL CAMPIONATO – Borja Valero parla anche della vittoria della Juventus che, a detta sua, sta ricominciando a rialzare la testa in campionato: «I Campioni d’Italia mi sembrano ancora un passo avanti rispetto la Juventus, che sta facendo comunque bene e sta tornando. Le altre squadre sentono la pressione dei bianconeri».