Borja Valero quasi infallibile in Ludogorets-Inter! Dietro solo a Cambiasso

Condividi questo articolo

Ottima partita ieri di Borja Valero in Ludogorets-Inter di Europa League: lo confermano anche i dati registrati da “Opta”

TWEET – Il centrocampista dell’Inter, Borja Valero, ieri ha fatto segnare una percentuale davvero elevata di passaggi riusciti in Ludogorets-Inter di Europa League. Lo sottolinea “OptaPaolo” di Twitter: “98,63% – Borja Valero ha chiuso il match vs il Ludogorets con il 98,63% (72 su 73) di passaggi riusciti. Tra i centrocampisti che hanno completato almeno 70 passaggi in un match dell’Inter, l’ultimo a fare meglio fu Cambiasso (100%, 70 su 70) nel maggio 2013 vs il Genoa. Tocco“.