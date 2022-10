Borja Valero :«Le partite contro il Barcellona hanno ridato fiducia all’Inter»

Borja Valero ha analizzato su DAZN il momento dell’Inter. Queste le sue parole su Barella e sulla ripresa nerazzurra.

FIDUCIA – Borja Valero ha commentato così a DAZN il momento dell’Inter: «Il Barcellona? Quelle due partite sono state dei momenti chiave per i nerazzurri. Soprattutto per ritrovare il gioco dello scorso anno. Le partite contro il Barcellona hanno dato fiducia e si vede già nel riscaldamento che i giocatori sono diversi. Penso che la stagione di Nicolò Barella sia merito anche di Simone Inzaghi. Lui chiede alle due mezzali di stare molto più alte in fase d’impostazione. Antonio Conte invece le voleva più basse. In questo modo per Barella è più facile inserirsi». Così l’ex Inter a DAZN.