Borja Valero: «Io parte della rinascita Inter! Conte? Andò così»

L’ex Inter Borja Valero ha parlato dei suoi anni in nerazzurro, prima con Luciano Spalletti in panchina e poi con Antonio Conte.

RINASCITA – Borja Valero si è concesso ai canali della Lega Serie A. Le sue parole sul passaggio all’Inter nell’estate del 2017: «Non è stato semplice lasciare Firenze, volevo chiudere la carriera lì ma per problemi con la dirigenza mi lasciano andare e mi dicono che sarebbe stato meglio per la Fiorentina. L’Inter e Spalletti mi diedero l’occasione di andare in una grande società italiana. Lì era diverso, sono arrivato in una società incredibile che mi ha accolto molto bene. Non ero giovanissimo, ma avevano fiducia in me, soprattutto Spalletti. Ho messo tutto me stesso, sono contento perché siamo stati parte della rinascita dell’Inter che poi è tornata a lottare per vincere i trofei. Questa cosa mi fa molto piacere».

Borja Valero e le difficoltà poi superate con Conte all’Inter

CONTE – Poi Borja Valero non dimentica i mesi con Antonio Conte: «Conte mi ha insegnato tantissimo, a inizio anno mi disse che non mi vedeva. Io invece testardo, decisi di restare perché pensavo di poter dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi. Alla fine, sono riuscito a giocare con un allenatore con quel carattere lì. Importantissimo per me avere un mister di quella categoria davanti».