Borja Valero: «Mi aspetto una grande Inter. Pressione? E’ un derby»

Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter ora opinionista, ha parlato per DAZN di Milan-Inter, derby di Milano posticipo di questa dodicesima giornata del campionato di Serie A.

CHE DERBY SARA’ – Borja Valero parla del derby: «Ovviamente c’è pressione, è un derby, giocano con tutto il pubblico contro. Devono fare punti per riprendere quelle squadre che vanno alla grande. Mi aspetto una grande Inter. Lautaro Martinez è uno dei protagonisti, abbiamo visto questa settimana il rinnovo, ha iniziato bene la stagione. Dzeko sta dando un grande contributo ed è giusto che tutti e due prendano grandi meriti. Brozovic è il giocatore dell’Inter, non ha un sostituto e si sente quando è in difficoltà. Muove tutta l’Inter e sicuramente Pioli avrà pensato a qualcosa in fase difensiva».