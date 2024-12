Borja Valero: «Lukaku all’Inter un ‘orsacchiotto’. Handanovic, professionista!»

Borja Valero, ex calciatore dell’Inter, ha raccontato vari aneddoti legati alla sua esperienza in nerazzurro. Coinvolti sia i suoi compagni di squadra che i due allenatori avuti a Milano.

COMPAGNI NERAZZURRI – Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter è stato ospite del podcast di OCW Sport, mandato in onda su Youtube. L’argentino ha espresso un giudizio molto positivo su tre calciatori con cui ha condiviso l’esperienza in nerazzurro: «Lukaku ci ha dato tantissimo quell’anno (della finale di Europa League, ndr.), ha segnato tantissimi gol. Si tratta di un orsacchiotto, di una persona tranquillissima e pacata. Handanovic? È la persona più professionale con cui abbia mai giocato. Lo sloveno lavorava e si allenava con tanta dedizione, non interessandosi di quello che dicevano sul suo conto. Su Icardi, dico che ci ha aiutato a raggiungere la Champions. L’argentino aveva tutto il peso dell’attacco, negli ultimi metri era devastante».

Borja Valero sui rapporti con Spalletti e Conte all’Inter

GLI ALLENATORI – Borja Valero si è poi pronunciato sul rapporto con Luciano Spalletti e Antonio Conte all’Inter: «Spalletti è uno di quelli che mi hanno dato di più. Si vedeva la sua capacità di modernizzarsi e di sviluppare, prendendo spunti da altri allenatori. Si tratta di un tecnico bravo a trovare soluzioni. Per quanto riguarda Conte, penso che sia davvero diverso. Molto esigente dal punto di vista fisico in allenamento. Appena è arrivato mi ha detto che non facevo parte dei suoi piani, mentre io ho risposto che non avevo intenzione di andarmene via, essendo convinto di poter dare una mano. Alla fine sono rimasto, ho avuto la fortuna che si sono infortunati in tanti, così sono entrato più spesso, ho fatto bene e da lì ho avuto sempre più spazio».