Valero: «Per Lukaku non la serata migliore. Manca il gol…»

La gestione di Romelu Lukaku non convince, neanche le sue prestazioni però. Borja Valero ne parla così su Dazn dopo la sconfitta dell’Inter sul Monza.

DELUSIONE – Rimarrà forse la delusione più grande di questa stagione. La seconda esperienza di Romelu Lukaku all’Inter sta andando nel peggiore dei modi, Borja Valero ne ha parlato così su Dazn dopo la sconfitta nerazzurra col Monza: «Inzaghi sta cercando di rimettere in moto Lukaku, ma oggi non era la serata migliore per farlo. La gara era una di quelle importanti, c’è bisogno di fare gol non solo su rigore ma anche con una giocata. Oggi il tecnico non ha voluto stravolgere la squadra, non ha fatto un grande turnover ma è andata male».