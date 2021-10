Borja Valero: «L’Inter fa il suo campionato, prossimo periodo sarà chiave»

Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter ora opinionista, ha parlato dagli studi di DAZN della partita che tra pochi minuti vedrà i nerazzurri in campo al Giuseppe Meazza contro l’Udinese.

PERIODO DIFFICILE – Borja Valero parla del momento attuale dell’Inter: «L’Inter sta facendo il suo campionato. Poteva avere qualche punto in più. In certe partite ha giocato bene e poteva fare più punti. Quello che sta facendo la differenza è la grande stagione di Milan e Napoli fino ad ora. Il prossimo periodo sarà chiave, devono provare a vincere sempre coinvolgendo tutti i giocatori e non perdere punti. E’ un periodo complicato e importante. Poi ci saranno anche le nazionali che saranno una spesa di energie per l’Inter che manda sempre tanti giocatori. Barella e Brozovic non riposano mai, ma è vero che nelle prove fisiche loro erano sempre tra i migliori, hanno qualche polmone in più. I rinnovi hanno un significato molto importante. Al di là del momento finanziario l’Inter deve curare i particolari e blindare i giocatori importanti è una chiave per la società. I giocatori dell’Udinese sono difficili e per Ranocchia è la prima da titolare, sarà una bella sfida contro gli attaccanti forti fisicamente. Sarà una delle chiavi della partita. Dzeko credo che sia un mix, il mister è stato bravo a inserirlo e questo gli ha dato fiducia. Lui è un giocatore di qualità uniche. Sa adattarsi a qualsiasi gioco e quello dell’Inter è molto adatto. Lui fa il regista d’attacco, è un giocatore molto importante. Per Correa è una grande occasione, deve segnare in casa e questo gli darà fiducia. E’ una partita molto importante per lui».